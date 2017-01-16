Хави: «Месси отказался от многих выгодных предложений ради „Барселоны“»
Сегодня, 23:18 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший игрок «Барселоны» Хави уверен, что форвард каталонцев Лионель Месси продлит контракт с клубом.
«Я не сомневаюсь, что Месси подпишет новый контракт с „Барселоной“. У меня нет никаких сомнений насчет этого. В последние годы у него было несколько возможностей примкнуть к клубам, которыми управляют миллиардеры, но он отказался, потому его сердце с „Барселоной“. Его сотрудничество с каталонцами будет длиться еще много лет».
Согласен с Хави и нынешний одноклубник Месси Луис Суарес.
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