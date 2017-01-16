Хави: «Месси отказался от многих выгодных предложений ради „Барселоны“»

Бывший игрок «Барселоны» Хави уверен, что форвард каталонцев Лионель Месси продлит контракт с клубом.

«Я не сомневаюсь, что Месси подпишет новый контракт с „Барселоной“. У меня нет никаких сомнений насчет этого. В последние годы у него было несколько возможностей примкнуть к клубам, которыми управляют миллиардеры, но он отказался, потому его сердце с „Барселоной“. Его сотрудничество с каталонцами будет длиться еще много лет».

Согласен с Хави и нынешний одноклубник Месси Луис Суарес.