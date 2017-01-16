Вингер «Хебей Чайна Форчун» Гаэль Какута присоединился к «Депортиво». Испанский клуб арендует игрока. Клубы достигли договоренности о переходе, в ближайшее время «Депортиво» должен представить футболиста.

Какута выступает в Китае с прошлой зимы, на счету 25-летнего игрока 2 гола и 3 ассиста в 24 матчах.