Гаэль Какута присоединился к «Депортиво»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Депортиво, Хебей ЧФ, Какута Гаэль
Вчера, 23:26 | Источник: ФК "Депортиво" | Редакция: Дмитрий Кристя
Вингер «Хебей Чайна Форчун» Гаэль Какута присоединился к «Депортиво». Испанский клуб арендует игрока. Клубы достигли договоренности о переходе, в ближайшее время «Депортиво» должен представить футболиста.
Какута выступает в Китае с прошлой зимы, на счету 25-летнего игрока 2 гола и 3 ассиста в 24 матчах.
Другие материалы по теме:
Вчера
21:56 Официально Фото «Гамбург» арендовал у «Байера» Пападопулоса 3
15 января 2017
00:22 Официально «Челси» вернул Бэмфорда из аренды 2
14 января 2017
16:52 Официально Фото «Дармштадт» арендовал хавбека «Шальке» Сэма 10
13 января 2017
22:28 Официально Фото «Фиорентина» арендовала у «Аталанты» вратаря Спортиелло 5
20:13 Официально «Дженоа» арендовал у «Лацио» Катальди 2
12 января 2017
21:08 Официально Фото «Уотфорд» арендовал у «Эвертона» Клеверли 0
17:22 Официально Фото «Рейнджерс» арендовал у «Арсенала» Тораля 7
Или войдите через