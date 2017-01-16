«Монако» отказался продавать Фалькао в Китай за 50 млн евро
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Монако, Тяньцзинь Сунцзян, Фалькао Радамель
Вчера, 23:35 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
«Монако» ответил отказом на предложение китайского «Тяньцзинь Сунцзян» о покупке нападающего монегасков Радамеля Фалькао за 50 млн евро. В то же время сообщается, что китайцы могут улучшить свое предложение по колумбийскому форварду на 30 %. Вот как эту ситуацию комментирует вице-президент «Монако» Вадим Васильев:
«Очевидно, я хочу выигрывать титулы и трофеи, но есть особенные ситуации. В мире очень мало клубов, которые отказываются от таких предложений».
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А зря. Карликовая страна можно было бы и провести сделку