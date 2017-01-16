«Монако» отказался продавать Фалькао в Китай за 50 млн евро

«Монако» ответил отказом на предложение китайского «Тяньцзинь Сунцзян» о покупке нападающего монегасков Радамеля Фалькао за 50 млн евро. В то же время сообщается, что китайцы могут улучшить свое предложение по колумбийскому форварду на 30 %. Вот как эту ситуацию комментирует вице-президент «Монако» Вадим Васильев:

«Очевидно, я хочу выигрывать титулы и трофеи, но есть особенные ситуации. В мире очень мало клубов, которые отказываются от таких предложений».