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Ван Гал: «Не думаю, что вернусь к тренерской деятельности»

Соккер.Ру // Заграница: тренеры, ван Гал Луи
Сегодня, 00:11 | Источник: Telegraaf.nl | Редакция: Дмитрий Кристя

Известный голландский специалист Луи ван Гал не планирует возвращаться к тренерской карьере. Недавно специалисту поступило предложение из Китая, по условиям которого он мог бы заработать 50 млн евро за 3 года, однако он ответил отказом. Накануне ван Гал был награжден за большой вклад в развитие голландского футбола.

«Я мог бы поехать в Китай, но я все еще здесь. В моей семье произошло очень многое. На данный момент я не думаю, что вернусь к тренерской деятельности».

Последним местом работы ван Гала был «Манчестер Юнайтед», который он покинул в мае 2016 года.

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