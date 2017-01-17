Ван Гал: «Не думаю, что вернусь к тренерской деятельности»
Сегодня, 00:11 | Источник: Telegraaf.nl | Редакция: Дмитрий Кристя
Известный голландский специалист Луи ван Гал не планирует возвращаться к тренерской карьере. Недавно специалисту поступило предложение из Китая, по условиям которого он мог бы заработать 50 млн евро за 3 года, однако он ответил отказом. Накануне ван Гал был награжден за большой вклад в развитие голландского футбола.
«Я мог бы поехать в Китай, но я все еще здесь. В моей семье произошло очень многое. На данный момент я не думаю, что вернусь к тренерской деятельности».
Последним местом работы ван Гала был «Манчестер Юнайтед», который он покинул в мае 2016 года.
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