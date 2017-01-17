Агент: «Китайские клубы хотят купить Икарди, но он счастлив в „Интере“»
Сегодня, 00:22 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Ванда Нара, жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди, заявила, что футболист не желает переезжать в Китай, несмотря на серьезный интерес из Поднебесной.
«Я могу подтвердить, что многие китайские клубы хотят подписать Мауро, но он недавно продлил контракт с „Интером“ и абсолютно счастлив.
„Интер“ всегда делал всё возможное, чтобы сохранить Икарди, тогда как и Мауро приложил максимум усилий, дабы остаться капитаном „нерадзурри“».
В новом контракте Икарди есть пункт об отступных в размере 110 млн евро. Воспользоваться им могут только клубы из-за рубежа и только летом.
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