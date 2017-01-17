«Милан» отыграл 2 мяча у «Торино», сыграв вничью

В матче 20-го тура Серии А «Торино» и «Милан» сыграли вничью.

Турин, «Стадио Олимпико».

«Торино» - «Милан» - 2:2 (2:0)

Гол : Белотти 21, Бенасси 26 — Бертолаччи 55, Бакка 60 (пен)

«Торино»: Харт, Россеттини, Баррека, Дзаппакоста, Моретти, Оби (Итурбе 61), Вальдифьори (Лукич 67), Яго Фальке, Бенасси (Базелли 81), Льяич, Белотти.

Главный тренер: Синиша Михайлович.

«Милан»: Доннарумма, Палетта, Калабрия (Ванджони 87), Абате, Романьоли, Бертолаччи (Куцка 74), Локателли, Бонавентура (Ньянг 84), Пашалич, Сусо, Бакка.

Главный тренер: Винченцо Монтелла.

На 31-й минуте Льяич не реализовал пенальти (вратарь)

Предупреждения: Локателли 25, Моретти 40, Романьоли 45, Белотти 50, Оби 57, Россеттини 59, Яго Фальке 79.

Удаление: Романьоли 89.

Судья: Паоло Тальявенто.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших игроков встречи.