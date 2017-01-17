«Милан» отыграл 2 мяча у «Торино», сыграв вничью
В матче 20-го тура Серии А «Торино» и «Милан» сыграли вничью.
Турин, «Стадио Олимпико».
«Торино» - «Милан» - 2:2 (2:0)
Гол: Белотти 21, Бенасси 26 — Бертолаччи 55, Бакка 60 (пен)
«Торино»: Харт, Россеттини, Баррека, Дзаппакоста, Моретти, Оби (Итурбе 61), Вальдифьори (Лукич 67), Яго Фальке, Бенасси (Базелли 81), Льяич, Белотти.
Главный тренер: Синиша Михайлович.
«Милан»: Доннарумма, Палетта, Калабрия (Ванджони 87), Абате, Романьоли, Бертолаччи (Куцка 74), Локателли, Бонавентура (Ньянг 84), Пашалич, Сусо, Бакка.
Главный тренер: Винченцо Монтелла.
На 31-й минуте Льяич не реализовал пенальти (вратарь)
Предупреждения: Локателли 25, Моретти 40, Романьоли 45, Белотти 50, Оби 57, Россеттини 59, Яго Фальке 79.
Удаление: Романьоли 89.
Судья: Паоло Тальявенто.
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В люобм случае - удачи Милан и Форца Милан!