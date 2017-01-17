«Ювентус» представил новую эмблему клуба

«Ювентус» представил новый логотип клуба. Эмблема была продемонстрирована сегодня, на торжественном вечере в Турине. Она будет красоваться на футболках клуба с июля 2017 года. Сообщается, что в новом логотипе сочетаются традиционные для «Юве» черные и белые цвета, буква J, первая буква названия клуба Juventus. Также, клуб уверяет, что на третьем символе можно рассмотреть стремление к чемпионству и нацеленность на победу.

Кроме того, новое лого существенно отличается от предыдущих эмблем «бьянконери», что также является неоспоримым плюсом по мнению клуба.

Andrea Agnelli:il nuovo logo definisce un senso di appartenenza e uno stile che permette di comunicare il nostro modo di essere #2beJuventus pic.twitter.com/e3h8zUxGJs — JuventusFC (@juventusfc) 16 января 2017 г.

Накануне «Ювентус» проиграл «Фиорентине» (1:2).