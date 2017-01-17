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«Ювентус» представил новую эмблему клуба

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события, Ювентус
Сегодня, 00:51 | Источник: ФК "Ювентус" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Ювентус» представил новый логотип клуба. Эмблема была продемонстрирована сегодня, на торжественном вечере в Турине. Она будет красоваться на футболках клуба с июля 2017 года. Сообщается, что в новом логотипе сочетаются традиционные для «Юве» черные и белые цвета, буква J, первая буква названия клуба Juventus. Также, клуб уверяет, что на третьем символе можно рассмотреть стремление к чемпионству и нацеленность на победу. 

Кроме того, новое лого существенно отличается от предыдущих эмблем «бьянконери», что также является неоспоримым плюсом по мнению клуба.

Накануне «Ювентус» проиграл «Фиорентине» (1:2).

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