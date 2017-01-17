Луис Адриано: «Мне очень нравится история „Спартака“, поэтому я здесь в данный момент»
Сегодня, 01:19 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Павел Молочный
Новичок «Спартака» Луис Адриано прокомментировал свой переход в московский клуб:
«Я наслышан об этом клубе от Алекса, который играл здесь. Мне очень нравится история „Спартака“, поэтому я здесь в данный момент.
Фернандо рассказал мне, что эта команда живет как семья, что мы первые в таблице. Очень приятно это знать. Я общался с Массимо Каррерой, он рассказал, что здесь очень теплые болельщики, поэтому сомнений никаких у меня не было.
В „Шахтере“ у меня была определенная физическая форма и результаты, потому что я всегда играл».
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Мммм,отличная история.