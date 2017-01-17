«Барселона» и «Атлетико» претендуют на Диего Косту

Два гранда испанской Примеры «Атлетико» и «Барселона» заинтересовались нападающим «Челси» Диего Костой.

Согласно источнику, сине-гранатовые уже вышли на связь с лондонским клубом по поводу трансфера игрока. «Атлетико» готов вернуть Косту летом, потому что команду наверняка покинет форвард Антуан Гризманн, на которого серьезно нацелен «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что главный тренер «Челси» Антонио Конте согласился отпустить 28-летнего нападающего по окончании текущего сезона.