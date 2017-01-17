Пайет хочет перейти в «Марсель» из-за семейных обстоятельств

Французский хавбек Димитри Пайет хочет покинуть «Вест Хэм» из-за семейных обстоятельств. Согласно источнику, семья футболиста некомфортно чувствует себя в Лондоне и хочет вернуться во Францию. Также сообщается, что Пайет отверг несколько предложений о переходе, в том числе из Китая и АПЛ.

Бывший клуб 29-летнего хавбека «Марсель» предпринимает попытки договориться с «Вест Хэмом» о трансфере Пайета, но «молотобойцы» пока ответили на все их предложения отказом.

Напомним, недавно француз поставил руководству лондонского клуба ультиматум.