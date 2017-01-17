Рейтинг@Mail.ru

Пайет хочет перейти в «Марсель» из-за семейных обстоятельств

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Вест Хэм, Марсель, Пайет Димитри
Сегодня, 02:13 | Источник: Skysports.com | Редакция: Павел Молочный

Французский хавбек Димитри Пайет хочет покинуть «Вест Хэм» из-за семейных обстоятельств. Согласно источнику, семья футболиста некомфортно чувствует себя в Лондоне и хочет вернуться во Францию. Также сообщается, что Пайет отверг несколько предложений о переходе, в том числе из Китая и АПЛ.

Бывший клуб 29-летнего хавбека «Марсель» предпринимает попытки договориться с «Вест Хэмом» о трансфере Пайета, но «молотобойцы» пока ответили на все их предложения отказом.

Напомним, недавно француз поставил руководству лондонского клуба ультиматум.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
01:31 Слухи «Барселона» и «Атлетико» претендуют на Диего Косту 6
00:22 Агент: «Китайские клубы хотят купить Икарди, но он счастлив в „Интере“» 0
Вчера
23:35 «Монако» отказался продавать Фалькао в Китай за 50 млн евро 4
21:50 Слухи Конте даст добро на продажу Диего Косты летом 11
17:20 Слухи Жена Пике хочет, чтобы он продолжил карьеру в лондонском клубе 51
16:27 Слухи Летом «Реал» снова попытается приобрести Де Хеа 31
15:43 Слухи «Баварии» понадобился Верратти 11
13:35 Слухи «Тяньцзинь Сунцзян» предложил «Монако» 50 млн евро за Фалькао 14
15 января 2017
10:33 Слухи Фото «Челси» планирует выложить 85 млн евро за Мюллера 114
10:07 Слухи Луис Адриано будет зарабатывать в «Спартаке» 4.5 млн евро в год 159
все материалы по этой теме
Турниры