Пайет хочет перейти в «Марсель» из-за семейных обстоятельств
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Вест Хэм, Марсель, Пайет Димитри
Сегодня, 02:13 | Источник: Skysports.com | Редакция: Павел Молочный
Французский хавбек Димитри Пайет хочет покинуть «Вест Хэм» из-за семейных обстоятельств. Согласно источнику, семья футболиста некомфортно чувствует себя в Лондоне и хочет вернуться во Францию. Также сообщается, что Пайет отверг несколько предложений о переходе, в том числе из Китая и АПЛ.
Бывший клуб 29-летнего хавбека «Марсель» предпринимает попытки договориться с «Вест Хэмом» о трансфере Пайета, но «молотобойцы» пока ответили на все их предложения отказом.
Напомним, недавно француз поставил руководству лондонского клуба ультиматум.
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