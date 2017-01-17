«Манчестер Сити» готов отдать 100 млн фунтов за Месси
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, Барселона, Месси Лионель
Сегодня, 02:42 | Источник: Thesun.co.uk | Фото: ФК "Барселона" | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может стать самым дорогим футболистом планеты.
«Манчестер Сити» готов предложить 100 млн фунтов за аргентинского хавбека, а также готов платить игроку £ 800 тыс. в неделю.
Напомним, ранее сообщалось об интересе к Месси со стороны китайского клуба «Хебей Чайна Форчун».
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