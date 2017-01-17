«Манчестер Сити» готов отдать 100 млн фунтов за Месси

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может стать самым дорогим футболистом планеты.

«Манчестер Сити» готов предложить 100 млн фунтов за аргентинского хавбека, а также готов платить игроку £ 800 тыс. в неделю.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Месси со стороны китайского клуба «Хебей Чайна Форчун».