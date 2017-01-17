Кадиев: «В „Анжи“ понапрасну тратились огромные средства, мы будем делать по-другому»
Новый владелец «Анжи» Осман Кадиев в эфире программы «Все на футбол» рассказал о том, каких принципов будут придерживаться в махачкалинском клубе:
«Тратились огромные средства, а цели не были достигнуты. У Сулеймана [Керимова] наступила апатия, и я абсолютно понимаю его. Тех средств у меня нет. Мы, естественно, будем делать по-другому, развивать клуб по принципу: „будут играть те, кто хочет и может“. А не те, кто просто пришли зарабатывать. Да, деньги будут, но не те суммы, которые обозначаются. Полуинвалидный футболист или игрок, который сыграл три матча, сто тысяч евро получать не станет. Процентов 80 у меня будут россияне, из них процентов 50 — дагестанцы. Будем к этому стремиться.
Некоторые российские игроки согласились на снижение зарплаты на 50–70 процентов, это говорит о том, что они хотят играть. На просмотр будут приглашаться те, кого вызовет спортивный директор, тренер команды, генеральный директор или я.
65–70 процентов успеха — это тренер. На сегодняшний день Григорян — самая подходящая кандидатура. Можно было бы взять тренера с именем, но я не могу дать ему команду. Команду нужно создавать. Нет ничего страшного в том, что „Анжи“ не будет призером чемпионата России. Страшно, если мы потеряем футбол в Дагестане. Не надо делать трагедии из того, что команда может вылететь в первую лигу, там 20 команд со всей России играет, и ничего страшного. Дагестанские мальчишки будут проявлять себя в российском футболе очень ярко. Года через три в чемпионате России будет играть много дагестанцев, могу это гарантировать».
Напомним, недавно заместитель гендиректора «Анжи» Эльдар Исаев пригласил на просмотр игроков, которые приедут на сбор команды за свой счет.
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