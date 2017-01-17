Источник: «Адриано в „Спартаке“ будет зарабатывать не больше Промеса»

Бразильский форвард Луис Адриано в «Спартаке» будет получать не больше полузащитника красно-белых Квинси Промеса.

Согласно источнику, главный тренер московского клуба Массимо Каррера следит за тем, чтобы новичкам не предлагали завышенных контрактов, чтобы не портить атмосферу в команде. Поэтому ежегодная зарплата 29-летнего бразильца в «Спартаке» составляет 3 млн евро плюс бонусы.

Также отмечается, что зимой Адриано мог перебраться в Китай, где смог бы получать 8 млн евро в год, но полгода назад форварда обманул другой китайский клуб: там ему предложили одну сумму, а когда игрок приехал в Китай, на бумаге увидел другую. Теперь Адриано с недоверием относится к предложениям из Азии.

Ранее сообщалось, что зарплата новичка «Спартака» составит 4.5 млн евро в год.