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Источник: «Адриано в „Спартаке“ будет зарабатывать не больше Промеса»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Спартак М, Адриано Луис, Промес Квинси, Каррера Массимо
Сегодня, 03:23 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Павел Молочный

Бразильский форвард Луис Адриано в «Спартаке» будет получать не больше полузащитника красно-белых Квинси Промеса.

Согласно источнику, главный тренер московского клуба Массимо Каррера следит за тем, чтобы новичкам не предлагали завышенных контрактов, чтобы не портить атмосферу в команде. Поэтому ежегодная зарплата 29-летнего бразильца в «Спартаке» составляет 3 млн евро плюс бонусы.

Также отмечается, что зимой Адриано мог перебраться в Китай, где смог бы получать 8 млн евро в год, но полгода назад форварда обманул другой китайский клуб: там ему предложили одну сумму, а когда игрок приехал в Китай, на бумаге увидел другую. Теперь Адриано с недоверием относится к предложениям из Азии.

Ранее сообщалось, что зарплата новичка «Спартака» составит 4.5 млн евро в год.

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