Бубнов: «Такие клубы как „Ман Сити“ решают проблемы покупкой необходимых игроков»

Футбольный эксперт Александр Бубнов полагает, что текущие проблемы «Манчестер Сити» связаны с предсказуемостью игры команды при Хосепе Гвардиоле. Напомним, в крайнем туре АПЛ «горожане» были разгромлены «Эвертоном» (0:4).

«У Гвардиолы эта проблема была и в „Барселоне“, когда он оттуда уходил. Стиль игры каталонцев отлично выучили. Испанцу надо искать другие варианты построения игры. В Англии умеют бороться, отбирать мяч.

В таких богатых клубах они многие проблемы решают за счет трансферной политики. Просто покупают необходимых игроков, могут за короткое время собрать команду. Сейчас проблемы „Манчестер Сити“ связаны и с травмами».

Отметим, что в прессе появилась информация о предметном интересе руководства «Манчестер Сити» к нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.