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Бубнов: «Такие клубы как „Ман Сити“ решают проблемы покупкой необходимых игроков»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Манчестер Сити, Бубнов Александр , Гвардиола Хосеп
Сегодня, 03:39 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный

Футбольный эксперт Александр Бубнов полагает, что текущие проблемы «Манчестер Сити» связаны с предсказуемостью игры команды при Хосепе Гвардиоле. Напомним, в крайнем туре АПЛ «горожане» были разгромлены «Эвертоном» (0:4).

«У Гвардиолы эта проблема была и в „Барселоне“, когда он оттуда уходил. Стиль игры каталонцев отлично выучили. Испанцу надо искать другие варианты построения игры. В Англии умеют бороться, отбирать мяч.

В таких богатых клубах они многие проблемы решают за счет трансферной политики. Просто покупают необходимых игроков, могут за короткое время собрать команду. Сейчас проблемы „Манчестер Сити“ связаны и с травмами».

Отметим, что в прессе появилась информация о предметном интересе руководства «Манчестер Сити» к нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.

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