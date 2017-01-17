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Шкулетич не захотел переходить в «Легию», и выбирает между ПАОКом и АЕКом

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, Легия, ПАОК, АЕК, Шкулетич Петар
Сегодня, 03:59 | Источник: eurosport.onet.pl | Редакция: Павел Молочный

Форвард «Локомотива» Петар Шкулетич, вероятно, продолжит карьеру в чемпионате Греции. 26-летний футболист выбирает между местными ПАОК и АЕК. По информации источника, сербский футболист отказался переходить в польскую «Легию», которая, по ранее появившейся информации, уже начала переговоры с «железнодорожниками».

Ранее сообщалось, что греческий АЕК намерен взять Шкулетича в аренду.

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