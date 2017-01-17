Шкулетич не захотел переходить в «Легию», и выбирает между ПАОКом и АЕКом
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, Легия, ПАОК, АЕК, Шкулетич Петар
Сегодня, 03:59 | Источник: eurosport.onet.pl | Редакция: Павел Молочный
Форвард «Локомотива» Петар Шкулетич, вероятно, продолжит карьеру в чемпионате Греции. 26-летний футболист выбирает между местными ПАОК и АЕК. По информации источника, сербский футболист отказался переходить в польскую «Легию», которая, по ранее появившейся информации, уже начала переговоры с «железнодорожниками».
Ранее сообщалось, что греческий АЕК намерен взять Шкулетича в аренду.
Другие материалы по теме:
Вчера
16:36 Слухи Фото Источник: «„Зенит“ предложил Нобоа контракт на 2.5 года» 124
10:14 Слухи Юрченко сменит «Анжи» на «Урал» 13
15 января 2017
00:53 Слухи Греческий АЕК хочет арендовать Шкулетича 17
14 января 2017
01:28 Слухи Григалава может стать игроком тульского «Арсенала» 2
13 января 2017
18:02 Слухи Источник: «Эменике не перейдёт в „Рубин“» 16
Или войдите через