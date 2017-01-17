Шкулетич не захотел переходить в «Легию», и выбирает между ПАОКом и АЕКом

Форвард «Локомотива» Петар Шкулетич, вероятно, продолжит карьеру в чемпионате Греции. 26-летний футболист выбирает между местными ПАОК и АЕК. По информации источника, сербский футболист отказался переходить в польскую «Легию», которая, по ранее появившейся информации, уже начала переговоры с «железнодорожниками».

Ранее сообщалось, что греческий АЕК намерен взять Шкулетича в аренду.