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«Спарта» заинтересовалась Эменике

Соккер.Ру // Чехия. Высшая лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Спарта, Фенербахче, Эменике Эммануэль
Сегодня, 04:54 | Источник: efotbal.cz | Редакция: Павел Молочный

Еще один клуб заинтересовался нападающим «Фенербахче» Эммануэлем Эменике. Сообщается, что на нигерийского форварда претендует пражская «Спарта».

Согласно источнику, чешский клуб готов взять Эменике в аренду, по истечении которой у чешского клуба будет право выкупить права на футболиста.

Напомним, что в услугах 29-летнего нигерийца были заинтересованы «Спартака», «Рубин», «Локомотив» и киевское «Динамо».

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