«Спарта» заинтересовалась Эменике

Еще один клуб заинтересовался нападающим «Фенербахче» Эммануэлем Эменике. Сообщается, что на нигерийского форварда претендует пражская «Спарта».

Согласно источнику, чешский клуб готов взять Эменике в аренду, по истечении которой у чешского клуба будет право выкупить права на футболиста.

Напомним, что в услугах 29-летнего нигерийца были заинтересованы «Спартака», «Рубин», «Локомотив» и киевское «Динамо».