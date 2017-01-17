Тарасов: «Каждый сезон подхожу с мыслями, что он должен стать золотым»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассчитывает на то, что по итогам сезона его команда попадет в еврокубки:

«Надеюсь, по итогам этого чемпионата попадем в еврокубки. Хочется там выступать. И следующий год, думаю, будет другим. Каждый сезон подхожу с такими мыслями, что сезон должен стать золотым. Пусть для кого-то это кажется смешным, но иначе настраиваться не умею».

Напомним, в начале декабря хавбек «Локо» выразил надежду, что лидирующий в РФПЛ «Спартак» весной будет терять очки, а первое место займут «железнодорожники».

После 17 туров чемпионата России «Локомотив» занимает 10-е место с 23 очками. У «Спартака» на счету 40 очков.