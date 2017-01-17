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Ибрагимович: «Я хочу показывать больше, чем просто безупречную игру»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Ибрагимович Златан
Сегодня, 06:09 | Источник: Guardian.com | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович отметил, что давление, под которым он находится в АПЛ, не является для него проблемой:

«Я думаю, что давление, которое оказывают на меня с разных сторон, – это ничто, по сравнению с тем давлением, которое я оказываю сам на себя. Я действительно хочу показывать не безупречную, а более чем безупречную игру в каждом матче, даже на тренировках. Я не люблю проигрывать во время тренировок. Представьте, что бывает во время матчей. Вот то давление, которое я на себя оказываю. А ваше давление становится похожим на „детский сад“ для меня. Мое собственное давление очень высоко. Я не чувствую себя удовлетворенным, даже если получаю то, что хочу. А хочу я побеждать».

Напомним, гол Ибрагимовича в концовке встречи спас МЮ от поражения в матче 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:1).

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