Монтелла: «Это была самая противоречивая игра „Милана“ за все время»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла поделился впечатлениями от матча 20-го тура Серии A с «Торино» (2:2), в котором его команда смогла добиться ничейного результата, проигрывая в два мяча:

«Это была самая противоречивая игра „Милана“ за все время, действительно самая. Игроки „Торино“ были более напористыми вначале и заслужили того, чтобы повести в счете. Мы стали более напористыми и увеличили темп своей игры во втором тайме, и к концу игры у каждой из команд был шанс победить в матче. Наш план состоит в том, чтобы играть так 75-90 минут. Если мы можем играть на таком уровне 20 минут, то можем показывать такую игру и на протяжении всей встречи».