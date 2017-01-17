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Бубнов: «Удивительно, что многие приветствуют расширение чемпионатов мира»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2026, Россия: мнение, Бубнов Александр
Сегодня, 06:43 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал решение ФИФА увеличить количество участников финальной стадии чемпионатов мира до 48 сборных:

«Удивительно, что многие приветствуют увеличение количества сборных на чемпионате мира. Основной довод, что шанс получат те сборные, которые никогда там не играли. Но и у сильных сборных бывают спады. Мне кажется, надо думать над реформами отборочного этапа, а не увеличивать до 48 команд. Даже тяжело будет запомнить все группы. Декларировать, что будет охвачен весь мир, ФИФА больше заработает, не правильно. Надо выслушать мнение функционеров, которые непосредственно знают всю эту кухню. Тот же Колосков сказал, что на сегодняшний день ни одна страна не в состоянии провести чемпионат мира в таком формате».

Напомним, что впервые данное нововведение появится на чемпионате мира 2026 года.

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