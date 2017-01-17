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Герасимец: «Ганчаренко еще предстоит завоевать авторитет игроков ЦСКА»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА, Герасимец Сергей, Ганчаренко Виктор
Сегодня, 06:55 | Источник: Sport-weekend.com | Редакция: Павел Молочный

Бывший игрок «Зенита» Сергей Герасимец поделился мнением о новом главном тренере ЦСКА Викторе Ганчаренко:

«Для него это вызов. И вызов серьезный. Готов ли он его принять, покажет время. Во всяком случае, его назначение на этот пост оправданно и логично. Не думаю, что несколько месяцев работы в штабе Леонида Слуцкого заметно пополнили тренерский багаж Виктора, но с реалиями армейского клуба он познакомился. А вот в „Уфе“ за короткий срок белорусский специалист создал вполне конкурентоспособную и очень симпатичную команду. Думаю, болельщики „Зенита“ согласятся, что на „Петровском“ уфимцы заслуживали победы больше, чем дружина Мирчи Луческу. При Ганчаренко „Уфа“ выглядела очень организованной и хорошо готовой физически командой. Чувствовался тренерский почерк.

ЦСКА на протяжении последних лет боролся за чемпионство. Коман­да постоянно играла в Лиге чемпионов. Самое важное для Ганчаренко сейчас - найти контакт с игроками. Одно дело - футболисты „Уфы“, и совсем другое - армейцы, которые играли в сборной под руководством Гуса Хиддинка, Дика Адвоката и Фабио Капелло. Уфимцы поверили своему главному тренеру и признали его авторитет. В ЦСКА Ганчаренко еще предстоит его завоевать».

Ранее экс-игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд отметил, что, по его мнению, Ганчаренко в ЦСКА пошел на эшафот.

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