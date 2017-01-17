Самедов: «Мне всегда симпатизировал итальянский футбол»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Спартак М, Локомотив М, Самедов Александр, Каррера Массимо , Промес Квинси
Сегодня, 07:09 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Павел Молочный
Новичок московского «Спартака» Александр Самедов прокомментировал возвращение в стан красно-белых из «Локомотива»:
«Прежде всего, почувствовал сильное волнение. Прошло 12 лет. Для меня это глобальное событие – вернуться туда, где я провел всю свою юность.
Я играл у одного итальянца (прим. - Невио Скала), сейчас возвращаюсь в команду, которую тоже тренирует итальянец. Может, это совпадение, но мне всегда симпатизировал итальянский футбол. Верю, что все сложится отлично.
Все, что хочу – это просто помочь команде. Думаю, не будет проблемой, что я играю справа. Квинси действует по всему фронту. Сейчас полузащитник должен действовать именно так. Прекрасно себя чувствую, знаю свои лучшие качества. Думаю, у меня все получится».
Другие материалы по теме:
Вчера
Александр Чистяков
Переход Луиса Адриано в «Спартак» заставил «Соккер.ру» вспомнить нападающих москвичей в новом веке: с одних бразильцу стоит брать пример, а горький опыт других учитывать.
20:18 Фото Дзюба: «Уезжаю в Китай» 104
18:29 Видео Самедов: «Очень рад, что вернулся в „Спартак“» 31
15 января 2017
14 января 2017
Александр Чистяков
Самедов вот-вот вернется в «Спартак» после 13-летнего перерыва. «Соккер.ру» разыскивает других воспитанников российских клубов, возвращавшихся к родным пенатам.
Или войдите через