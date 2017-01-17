Самедов: «Мне всегда симпатизировал итальянский футбол»

Новичок московского «Спартака» Александр Самедов прокомментировал возвращение в стан красно-белых из «Локомотива»:

«Прежде всего, почувствовал сильное волнение. Прошло 12 лет. Для меня это глобальное событие – вернуться туда, где я провел всю свою юность.

Я играл у одного итальянца (прим. - Невио Скала), сейчас возвращаюсь в команду, которую тоже тренирует итальянец. Может, это совпадение, но мне всегда симпатизировал итальянский футбол. Верю, что все сложится отлично.

Все, что хочу – это просто помочь команде. Думаю, не будет проблемой, что я играю справа. Квинси действует по всему фронту. Сейчас полузащитник должен действовать именно так. Прекрасно себя чувствую, знаю свои лучшие качества. Думаю, у меня все получится».