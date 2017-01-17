Демикелис перейдет в «Малагу»

36-летний аргентинский защитник Мартин Демикелис в самое ближайшее время должен перейти в «Малагу». Сегодня он пройдет медосмотр, после чего о сделке будет объявлено официально. Опытный игрок подпишет полугодовой контракт с «анчоусами».

Последним клубом бека был «Эспаньол», который в январе разорвал с ним контракт.