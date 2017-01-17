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Демикелис перейдет в «Малагу»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Малага, Демикелис Мартин
Сегодня, 08:08 | Источник: Sport.es | Редакция: Дмитрий Кристя

36-летний аргентинский защитник Мартин Демикелис в самое ближайшее время должен перейти в «Малагу». Сегодня он пройдет медосмотр, после чего о сделке будет объявлено официально. Опытный игрок подпишет полугодовой контракт с «анчоусами».

Последним клубом бека был «Эспаньол», который в январе разорвал с ним контракт.

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