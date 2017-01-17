Гордюшенко: «Отставание ЦСКА от первого места серьёзное, но не критическое»

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко рассказал о задачах команды и своих целях лично на вторую часть сезона.

«Мои личные цели? Работать изо всех сил, постараться закрепиться в обойме, как можно чаще появляться на поле. А для этого — как можно качественнее проводить каждую тренировку, без этого ничего не будет. Думаю, пока ничего такого я не сделал, чтобы об этом задумываться. Хотя какие-то незначительные успехи отметить можно. Но в каждом из этих случаев для меня было важнее, как сыграет команда, и только на втором плане — какие-то личные успехи.

Не считаю, что отрыв от первых двух команд слишком велик. Отставание, особенно от первого места, серьёзное, но не критическое. Впереди ещё много матчей, очные встречи, осечки конкурентов неизбежны. Нужно постараться брать все возможные очки, биться изо всех сил. Ребята поопытнее сами всё понимают лучше нас, основная нагрузка ляжет на их плечи. Ну а нам, молодым, нужно в любой момент быть готовыми использовать свой шанс, помочь команде всем, чем сможем, если тренер доверит выйти на поле».

Контракт игрока с «армейцами» рассчитан до конца сезона-2019/20.