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Гвардиола получит 285 млн евро на усиление состава «Манчестер Сити»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Манчестер Сити, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 08:29 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пока не может похвастаться стабильно положительными результатами своей команды, но владелец клуба Шейх Мансур не собирается увольнять специалиста, а совсем даже наоборот. По слухам, он выделит 285 млн евро на летнее подкрепление для «горожан».

В шорт-листе Гвардиолы, который прошлым летом уже успел потратить 170 млн евро, находятся Алексис Санчес, Пьер-Эмерик Обамеянг, Коке и Вирджил ван Дейк.

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