Гвардиола получит 285 млн евро на усиление состава «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пока не может похвастаться стабильно положительными результатами своей команды, но владелец клуба Шейх Мансур не собирается увольнять специалиста, а совсем даже наоборот. По слухам, он выделит 285 млн евро на летнее подкрепление для «горожан».

В шорт-листе Гвардиолы, который прошлым летом уже успел потратить 170 млн евро, находятся Алексис Санчес, Пьер-Эмерик Обамеянг, Коке и Вирджил ван Дейк.