Пайет угрожал нанести себе травму связок колена, если «Вест Хэм» его не продаст
Сегодня, 08:40 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Пока еще полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет прибегнул к шантажу, чтобы уговорить боссов клуба отпустить его. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.
«Я клянусь, что больше не буду носить футболку „Вест Хэма“. Если вы меня не продадите, то я травмирую собственные связки колена. Я - человек, у меня есть право выбирать свое будущее», — такие заявления приписывают Пайету.
29-летний игрок больше не хочет играть за «молотков», хотя его контракт рассчитан до лета 2021 года.
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Или войдите через
у чела уже крыша едет.
ну не в рабстве же он в самом деле.
не хочет играть за клуб, хочет уйти, зачем насильно удерживать.
Дзюба вообще обещал сделать из своих ног табуретку, если его не продадут в Китай
В такой ситуации клубы должны проявлять корпоративную солидарность.
К сожалению, происходит совсем наоборот - все пользуются трудностями друг друга.
А подобные истерики у Пайета уже были и раньше.