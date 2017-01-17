Пайет угрожал нанести себе травму связок колена, если «Вест Хэм» его не продаст

Пока еще полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет прибегнул к шантажу, чтобы уговорить боссов клуба отпустить его. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

«Я клянусь, что больше не буду носить футболку „Вест Хэма“. Если вы меня не продадите, то я травмирую собственные связки колена. Я - человек, у меня есть право выбирать свое будущее», — такие заявления приписывают Пайету.

29-летний игрок больше не хочет играть за «молотков», хотя его контракт рассчитан до лета 2021 года.