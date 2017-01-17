«Челси» дважды отклонил предложение ПСЖ по аренде Батшуайи

«Челси» отказался отдавать в аренду ПСЖ своего нападающего Миши Батшуайи. Парижский клуб сделал два предложения «синим», но оба раза последовал отказ. 23-летний игрок не имеет постоянного места в основе лондонцев, однако клуб не намерен отпускать его зимой в свете непонятной ситуации с основным нападающим Диего Костой.

В этом сезоне Батшуайи провел 14 матчей в АПЛ, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.