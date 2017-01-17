«Челси» дважды отклонил предложение ПСЖ по аренде Батшуайи
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, ПСЖ, Батшуайи Миши
Сегодня, 08:53 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
«Челси» отказался отдавать в аренду ПСЖ своего нападающего Миши Батшуайи. Парижский клуб сделал два предложения «синим», но оба раза последовал отказ. 23-летний игрок не имеет постоянного места в основе лондонцев, однако клуб не намерен отпускать его зимой в свете непонятной ситуации с основным нападающим Диего Костой.
В этом сезоне Батшуайи провел 14 матчей в АПЛ, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
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