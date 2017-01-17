Жиру не заинтересован в переезде в Китай

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру, недавно продливший контракт с «канонирами», не намерен переезжать в Китай, поскольку хочет выиграть АПЛ.

«Я могу понять миграцию некоторых игроков в Китай, но если бы вы спросили у меня о такой возможности, то я бы ответил „нет“.

Моя главная цель - в один прекрасный день выиграть АПЛ. А почему бы и нет?»