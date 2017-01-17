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Жиру не заинтересован в переезде в Китай

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Арсенал, Жиру Оливье
Сегодня, 09:03 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру, недавно продливший контракт с «канонирами», не намерен переезжать в Китай, поскольку хочет выиграть АПЛ.

«Я могу понять миграцию некоторых игроков в Китай, но если бы вы спросили у меня о такой возможности, то я бы ответил „нет“.

Моя главная цель - в один прекрасный день выиграть АПЛ. А почему бы и нет?»

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Сегодня 09:11, редактировал Сегодня 09:28
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