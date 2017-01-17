«Мидлсбро» предложит 12 млн фунтов за Кркича

Нападающий «Сток Сити» Боян Кркич может перебраться в «Мидлсбро». По слухам, «боро» готовы заплатить за 26-летнего игрока 12 млн фунтов. Сам Кркич также не против сменить обстановку уже зимой, если поступит предложение, которое его устроит.

В этом сезоне Кркич провел 9 матчей в АПЛ и забил 3 гола.