«Мидлсбро» предложит 12 млн фунтов за Кркича
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Сток Сити, Мидлсбро, Кркич Боян
Сегодня, 09:12 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Сток Сити» Боян Кркич может перебраться в «Мидлсбро». По слухам, «боро» готовы заплатить за 26-летнего игрока 12 млн фунтов. Сам Кркич также не против сменить обстановку уже зимой, если поступит предложение, которое его устроит.
В этом сезоне Кркич провел 9 матчей в АПЛ и забил 3 гола.
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Я думал, что ему уже далеко за тридцать.
А команды меняет слишком уж часто.