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Гаджибеков: «Это`О помогал тренировать „Анжи“ - в хорошем смысле»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2012/2013, Россия: мнение, Анжи, Это'О Самуэль, Гаджибеков Али
Сегодня, 09:23 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший капитан «Анжи» Али Гаджибеков вспомнил о временах финансового расцвета клуба, когда в Махачкале играл Самуэль Это`О.

«По сути, Самуэль в „Анжи“ не только играл в нападении. Он и помогал тренировать команду — в хорошем смысле. Человек выиграл Лигу чемпионов, забивал за великие клубы — как думаете, ему есть что сказать молодым, да и не только? Разумеется, да! Потому Это'О действительно часто говорил, объяснял какие-то вещи, помогал.

Ну и решал всякие внутрикомандные вопросы. К нему всегда можно было подойти и рассказать что-то. А он уже доносил эту информацию до главного тренера».

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