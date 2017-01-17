«Ростов» поздравил Кириченко с 40-летием

«Ростов» поздравил с 40-летием своего бывшего форварда, а ныне тренера Дмитрия Кириченко.

«Коллектив футбольного клуба „Ростов“ от всей души поздравляет вас с юбилеем!

Ваша игра в нападении никого не оставляла равнодушным, а умение реализовать свой момент поражало воображение. Вы забили огромное количество голов, каждый из которых уникален.

Благодаря вашей работе в тренерском штабе, наш клуб добился исторического успеха, взяв „серебро“ по итогам прошлого сезона и вышел в групповой этап Лиги чемпионов в этом сезоне, где наша команда выступила успешно и пробилась в плей-офф Лиги Европы, снова войдя в историю донского футбола!

Желаем долгих и счастливых лет жизни, здоровья вашей семье и близким, надеемся разделить с вами радость от больших успехов на профессиональном поприще!» — гласит заявление клуба.