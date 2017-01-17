Тимощук не может договориться с «Зенитом»
Сегодня, 10:41 | Источник: Bobsoccer.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
По информации источника, бывший капитан «Зенита» Анатолий Тимощук пока не может договориться с клубом о работе в тренерском штабе команды. Украинец не полетел на сборы вместе с «сине-бело-голубыми». На данный момент он рассматривает альтернативные варианты своего дальнейшего трудоустройства.
Последним клубом футболиста Тимощука был «Кайрат», который он покинул в ноябре.
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А дали тренерскую лицензию и Зенит.
Всё не так однозначно !!!
Лучше в кайрат иди,чем к не мытым