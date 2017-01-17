Тимощук не может договориться с «Зенитом»

По информации источника, бывший капитан «Зенита» Анатолий Тимощук пока не может договориться с клубом о работе в тренерском штабе команды. Украинец не полетел на сборы вместе с «сине-бело-голубыми». На данный момент он рассматривает альтернативные варианты своего дальнейшего трудоустройства.

Последним клубом футболиста Тимощука был «Кайрат», который он покинул в ноябре.