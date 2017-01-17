Максим Лопес - лучший игрок Лиги 1 в декабре, Вальбуэна - второй
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: игроки, Лион, Марсель, Генгам, Лопес Максим, Вальбуэна Матье, Бриан Джимми
Сегодня, 10:54 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Дмитрий Кристя
Юный полузащитник «Марселя» Максим Лопес признан лучшим игроком Лиги 1 в декабре. За 19-летнего игрока проголосовали 74 % респондентов. На втором месте оказался представитель «Лиона» Матье Вальбуэна (18%), а третью строчку занял нападающий «Генгама» Джимми Бриан (8 %).
В декабре Лопес провел 4 матча в чемпионате Франции, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
В последнем туре «Марсель» был разгромлен «Монако» (1:4), но Лопес и в этой игре успел отличиться ассистом на Роланду.
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