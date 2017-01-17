Рейтинг@Mail.ru

Максим Лопес - лучший игрок Лиги 1 в декабре, Вальбуэна - второй

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: игроки, Лион, Марсель, Генгам, Лопес Максим, Вальбуэна Матье, Бриан Джимми
Сегодня, 10:54 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Дмитрий Кристя

Юный полузащитник «Марселя» Максим Лопес признан лучшим игроком Лиги 1 в декабре. За 19-летнего игрока проголосовали 74 % респондентов. На втором месте оказался представитель «Лиона» Матье Вальбуэна (18%), а третью строчку занял нападающий «Генгама» Джимми Бриан (8 %).

В декабре Лопес провел 4 матча в чемпионате Франции, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

В последнем туре «Марсель» был разгромлен «Монако» (1:4), но Лопес и в этой игре успел отличиться ассистом на Роланду.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 11:33
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
11:18 Ибрагимович: «МЮ надеется на ошибки конкурентов» 3
09:03 Жиру не заинтересован в переезде в Китай 1
08:40 Слухи Пайет угрожал нанести себе травму связок колена, если «Вест Хэм» его не продаст 27
06:09 Ибрагимович: «Я хочу показывать больше, чем просто безупречную игру» 3
Вчера
20:34 Азар: «Я не смотрю на свою статистику» 9
18:59 Дзадза собирается остаться в «Валенсии» надолго 4
Александр Чистяков
10 детей знаменитых отцов
Сын Клюйверта дебютировал за «Аякс», Джованни Симеоне забивает за «Дженоа», в «Реале» семейный подряд Зиданов. «Соккер.ру» спрашивает: как насчет отцовской славы?
Комментариев: 9
15:13 Фото Неймар - самый дорогой футболист мира по версии CIES 128
Александр Чистяков
От 14 до 40. Самые дорогие трансферы по возрасту
​Многие назовут самого дорогого футболиста планеты и даже сумму. А во сколько лет Погба установил рекорд? «Соккер.ру» разыскал самых дорогих игроков в каждом возрасте!
Комментариев: 9
15 января 2017
Александр Чистяков
Битва эпох. МЮ-1999 vs «Ливерпуль»-2005
«Соккер.ру» продолжает разминку в ожидании главного поединка воскресенья. МЮ созыва 1999 года против «Ливерпуля», совершившего стамбульское чудо – чья возьмет?
Комментариев: 27
все материалы по этой теме
Турниры