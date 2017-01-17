Максим Лопес - лучший игрок Лиги 1 в декабре, Вальбуэна - второй

Юный полузащитник «Марселя» Максим Лопес признан лучшим игроком Лиги 1 в декабре. За 19-летнего игрока проголосовали 74 % респондентов. На втором месте оказался представитель «Лиона» Матье Вальбуэна (18%), а третью строчку занял нападающий «Генгама» Джимми Бриан (8 %).

В декабре Лопес провел 4 матча в чемпионате Франции, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

В последнем туре «Марсель» был разгромлен «Монако» (1:4), но Лопес и в этой игре успел отличиться ассистом на Роланду.