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Ибрагимович: «МЮ надеется на ошибки конкурентов»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Ибрагимович Златан
Сегодня, 11:18 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович оценил нынешнее положение манкунианцев в турнирной таблице АПЛ и отметил, что конкуренты «дьяволов» еще будут терять очки.

«Представьте, если бы МЮ добирал те очки, которые терялись в начале сезона, где бы мы сейчас были? Это была бы большая разница. Мы заплатили за эти оплошности.

Мы сильно отставали от топ-5, но сейчас подобрались ближе. Нас отделяет 5 очков от второго места, от „Челси“ - 12. Мы в игре, теперь нужно просто ждать, пока другие начнут ошибаться.

Мы надеемся, что конкуренты будут терять очки и у них будет спад, который уже пережил МЮ. Нам остается только продолжать побеждать, команда стала гораздо уверенней в своих силах».

В последнем туре АПЛ МЮ сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1).

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