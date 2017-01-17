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Жиру: «Мой гол лучше, чем у Мхитаряна!»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Арсенал, Ман Юнайтед, Мхитарян Генрих, Жиру Оливье
Сегодня, 11:32 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру в шутку сравнил свой шикарный гол «ударом скорпиона» с не менее красивым мячом в исполнении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.

«Ребята в раздевалке дразнили меня, говоря, что гол Мхитаряна был лучше. Это сумасшествие, что два таких мяча были забиты в течение недели. 

Безусловно, Генрих все сделал очень хорошо, но думаю, мой гол лучше! А если серьезно, то это всего лишь наши шутки из раздевалки. Мы все были удивлены произошедшим».

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