Жиру: «Мой гол лучше, чем у Мхитаряна!»

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру в шутку сравнил свой шикарный гол «ударом скорпиона» с не менее красивым мячом в исполнении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.

«Ребята в раздевалке дразнили меня, говоря, что гол Мхитаряна был лучше. Это сумасшествие, что два таких мяча были забиты в течение недели.

Безусловно, Генрих все сделал очень хорошо, но думаю, мой гол лучше! А если серьезно, то это всего лишь наши шутки из раздевалки. Мы все были удивлены произошедшим».