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Миньоле: «Этот „Ливерпуль“ лучше команды времен Роджерса»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ливерпуль, Миньоле Симон, Клопп Юрген , Роджерс Брендан
Сегодня, 11:55 | Источник: Independent.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Голкипер «Ливерпуля» Симон Миньоле сравнил нынешнюю команду «красных» с коллективом Брендана Роджерса сезона-2013/14.

«Тогда мы боролись за титул, но это была совершенно другая игра и совершенно разные 11 человек. В то время команда очень зависела от действий Луиса Суареса, который много забивал. Теперь же мы стали единым целым. Всегда лучше иметь хорошую команду, чем быть зависимыми от одного-двух игроков.

Я чувствую себя прекрасно. Чувствую, что провожу хороший сезон. Конечно, я хочу играть в каждой игре, мне уже 28 лет. Конкуренция на каждой позиции - это нормально для такого клуба, как „Ливерпуль“».

В последнем туре «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

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