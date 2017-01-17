В АПЛ могут внедрить двухматчевые дисквалификации за симуляции

Председатель Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк планирует перенять опыт у лиги Шотландии и внедрить в поединках английского чемпионата двухматчевые дисквалификации за симуляции.

В Шотландии создана специальная комиссия, которая после игр просматривает спорные эпизоды с «нырками» и, если необходимо, выписывает двухматчевый «бан».

Ожидается, что представители FA в скором времени отправятся в соседнюю страну, дабы провести рабочую встречу и разузнать детали такой практики.