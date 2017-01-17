Рейтинг@Mail.ru

В АПЛ могут внедрить двухматчевые дисквалификации за симуляции

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 12:28 | Источник: Thetimes.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Председатель Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк планирует перенять опыт у лиги Шотландии и внедрить в поединках английского чемпионата двухматчевые дисквалификации за симуляции.

В Шотландии создана специальная комиссия, которая после игр просматривает спорные эпизоды с «нырками» и, если необходимо, выписывает двухматчевый «бан».

Ожидается, что представители FA в скором времени отправятся в соседнюю страну, дабы провести рабочую встречу и разузнать детали такой практики.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:53
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:49
ответ пользователю Gelious (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:48
ответ пользователю Cektor (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 12:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:44
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 12:43
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 12:43
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:40
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 12:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:35
Показать
Немного троллинга
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
11:07 Марадона станет послом «Наполи» и почетным гражданином Неаполя 6
00:51 Фото «Ювентус» представил новую эмблему клуба 77
00:41 Видео «Милан» отыграл 2 мяча у «Торино», сыграв вничью 29
Вчера
23:54 Видео Сборная ДР Конго обыграла Марокко 4
22:06 «Торино» - «Милан»: стартовые составы 4
Сергей Колотовкин
Пишется «Ливерпуль», а читается - «Манчестер»
Блогер «Соккер.ру» Сергей Колотовкин делится впечатлениями от последнего противостояния «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».
Комментариев: 9
20:58 Кот-д'Ивуар и Того голов не забивали 12
19:11 Агент: «Эвра определится со своим будущим в течение 10 дней» 0
18:51 Мончи может покинуть «Севилью» 1
18:43 «Атлетико» Симеоне чаще всех выигрывает со счетом 1:0 13
все материалы по этой теме
Турниры