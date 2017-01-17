В АПЛ могут внедрить двухматчевые дисквалификации за симуляции
Сегодня, 12:28 | Источник: Thetimes.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Председатель Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк планирует перенять опыт у лиги Шотландии и внедрить в поединках английского чемпионата двухматчевые дисквалификации за симуляции.
В Шотландии создана специальная комиссия, которая после игр просматривает спорные эпизоды с «нырками» и, если необходимо, выписывает двухматчевый «бан».
Ожидается, что представители FA в скором времени отправятся в соседнюю страну, дабы провести рабочую встречу и разузнать детали такой практики.
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И еще трехматчевый "бан",за взятие ворот из офсайда.)