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Данфи: «Погба бесполезен, он не стоит и 20 млн фунтов»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Погба Поль
Сегодня, 13:40 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Известный в прошлом ирландский футболист Имон Данфи резко раскритиковал полузащитника МЮ Поля Погба, который в последней встрече с «Ливерпулем» (1:1) привез пенальти и в целом сыграл довольно неудачно.

«Погба никогда не стоил 100 млн фунтов. Даже 20 млн - это слишком много. Учитывая траты ван Гала и Моуриньо, МЮ должен быть действительно лучшей командой.

Поль создает впечатление очень незрелого игрока. Он играет как ребенок и не стоит тех денег, которые за него заплатили. И никогда их стоить не будет. Погба как слон в посудной лавке. Он бесполезен».

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