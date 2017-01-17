Данфи: «Погба бесполезен, он не стоит и 20 млн фунтов»

Известный в прошлом ирландский футболист Имон Данфи резко раскритиковал полузащитника МЮ Поля Погба, который в последней встрече с «Ливерпулем» (1:1) привез пенальти и в целом сыграл довольно неудачно.

«Погба никогда не стоил 100 млн фунтов. Даже 20 млн - это слишком много. Учитывая траты ван Гала и Моуриньо, МЮ должен быть действительно лучшей командой.

Поль создает впечатление очень незрелого игрока. Он играет как ребенок и не стоит тех денег, которые за него заплатили. И никогда их стоить не будет. Погба как слон в посудной лавке. Он бесполезен».