Данфи: «Погба бесполезен, он не стоит и 20 млн фунтов»
Сегодня, 13:40 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Известный в прошлом ирландский футболист Имон Данфи резко раскритиковал полузащитника МЮ Поля Погба, который в последней встрече с «Ливерпулем» (1:1) привез пенальти и в целом сыграл довольно неудачно.
«Погба никогда не стоил 100 млн фунтов. Даже 20 млн - это слишком много. Учитывая траты ван Гала и Моуриньо, МЮ должен быть действительно лучшей командой.
Поль создает впечатление очень незрелого игрока. Он играет как ребенок и не стоит тех денег, которые за него заплатили. И никогда их стоить не будет. Погба как слон в посудной лавке. Он бесполезен».
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К тому же он не игрок уровня "Манчестер Юнайтед".
Правда Моуриньо никогда не признает свой косяк.
Известный в прошлом ирландский футболист Имон Данфи подверг критике игру нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича в последних матчах за «красных дьяволов»(сказано в конце прошлого года):
«Я бы сказал, что в Ибрагимовиче больше не осталось футбола.
В начале сезона они играли против более слабых команд, и мне кажется, он забил 6 мячей за 7 матчей, и это были достаточно важные голы. Но его срок годности уже истек. Ибрагимовичу уже 35 лет. Он уже не может так вкладываться в работу».