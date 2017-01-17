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«Тяньцзинь Сунцзян» пытался подписать Диего Косту, Бензема, Фалькао и Кавани

Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Заграница: трансферные слухи, Тяньцзинь Сунцзян, Реал, Челси, ПСЖ, Монако, Фалькао Радамель, Коста Диего, Кавани Эдинсон, Бензема Карим
Сегодня, 13:51 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Владелец «Тяньцзинь Сунцзян» Шу Юхуи рассказал о наполеоновских планах клуба, которым не суждено было сбыться отчасти из-за нежелания топ-команд Европы отпускать своих лидеров зимой, а отчасти - из-за ужесточения лимита на легионеров в китайской Суперлиге.

«У нашего клуба был масштабный инвестиционный план к новому сезону, но пришлось внести корректировки из-за ужесточения лимита. Нам нужен был форвард, и мы сделали ставку на Бензема. Также пытались подписать Фалькао.

По сути, клуб уже подготовил контракты для Фалькао и Рауля Хименеса из „Бенфики“. Были достигнуты все договоренности, но тут пришла новость о лимите.

ПСЖ нам сказал, что готов продать Кавани только летом, то же самое и с Диего Костой. Однако к июню сезон в Китае уже в самом разгаре, мы не можем так долго ждать. 

Главный тренер Каннаваро хочет подписать Калинича из „Фиорентины“, он бы идеально нам подошел».

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