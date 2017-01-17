Кавани: «Хочу, чтобы ПСЖ выиграл Лигу чемпионов в этом сезоне»

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани порассуждал о шансах своей команды на успех в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В 1/8 финала подопечные Унаи Эмери померяются силами с «Барселоной».

«Победа в Лиге чемпионов зависит от многих факторов. Только одна команда будет триумфатором, никогда не знаешь, как всё повернется. Даже если команда обладает лучшим составом, это не значит, что она всегда будет побеждать. Посмотрите на примеры „Атлетико“ или „Ювентуса“. Казалось бы, эти команды не имеют шансов против самых лучших коллективов Европы, однако они все равно доходили до финала ЛЧ.

Я хочу выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне вместе с ПСЖ, но если это сделать не удастся, то мы будем продолжать работать над достижением этой великой цели».