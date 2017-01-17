Кьеллини: «Погба - это Леброн Джеймс и Усэйн Болт в футболе»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, Ман Юнайтед, Погба Поль, Кьеллини Джорджо
Сегодня, 14:59 | Источник: GoalBien | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением о своем бывшем одноклубнике Поле Погба, ныне выступающем за «Манчестер Юнайтед».
«В прошлом сезоне у „Юве“ в центре поля играл Поль Погба, который является Леброном Джеймсом и Усэйном Болтом в футболе. Присутствие Погба позволяло нам играть определенным образом. Потом он ушел, и „Юве“ пришлось перестраиваться. Аллегри работает над поиском решения проблемы, мы не идиоты и не клоуны.
Сейчас мы слишком многое позволяем нашим соперникам, тогда как в прошлом сезоне Буффон обычно не пачкал свои перчатки».
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Вчера
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Согласен, на таких высотах руками не играл ни один баскетболист как он в матче с Ливерпулем)
По второму сравнению согласен только со словом "болт". Раз ушёл из Юве, то болт ему, а не титулов, аха-ха)
игарь рукожоп