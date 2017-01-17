Кьеллини: «Погба - это Леброн Джеймс и Усэйн Болт в футболе»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением о своем бывшем одноклубнике Поле Погба, ныне выступающем за «Манчестер Юнайтед».

«В прошлом сезоне у „Юве“ в центре поля играл Поль Погба, который является Леброном Джеймсом и Усэйном Болтом в футболе. Присутствие Погба позволяло нам играть определенным образом. Потом он ушел, и „Юве“ пришлось перестраиваться. Аллегри работает над поиском решения проблемы, мы не идиоты и не клоуны.

Сейчас мы слишком многое позволяем нашим соперникам, тогда как в прошлом сезоне Буффон обычно не пачкал свои перчатки».