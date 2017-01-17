Рейтинг@Mail.ru

Кьеллини: «Погба - это Леброн Джеймс и Усэйн Болт в футболе»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, Ман Юнайтед, Погба Поль, Кьеллини Джорджо
Сегодня, 14:59 | Источник: GoalBien | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением о своем бывшем одноклубнике Поле Погба, ныне выступающем за «Манчестер Юнайтед».

«В прошлом сезоне у „Юве“ в центре поля играл Поль Погба, который является Леброном Джеймсом и Усэйном Болтом в футболе. Присутствие Погба позволяло нам играть определенным образом. Потом он ушел, и „Юве“ пришлось перестраиваться. Аллегри работает над поиском решения проблемы, мы не идиоты и не клоуны.

Сейчас мы слишком многое позволяем нашим соперникам, тогда как в прошлом сезоне Буффон обычно не пачкал свои перчатки».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
xiz
Сегодня 16:07
ответ пользователю Red_team (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:50
, чтобы видеть комментарии
  2
bfd
Сегодня 15:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:18
ответ пользователю cska plus (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 15:12
ответ пользователю cska plus (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 15:12
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 15:11
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 15:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:01, редактировал Сегодня 15:02
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
15:30 Игуаин: «Касильяс или Буффон? Мне было спокойно за наши ворота с обоими» 8
14:47 Недвед: «Думаю, новая эмблема „Ювентуса“ - это прорыв» 13
14:05 Кавани: «Хочу, чтобы ПСЖ выиграл Лигу чемпионов в этом сезоне» 14
13:40 Данфи: «Погба бесполезен, он не стоит и 20 млн фунтов» 48
11:55 Миньоле: «Этот „Ливерпуль“ лучше команды времен Роджерса» 11
11:32 Видео Жиру: «Мой гол лучше, чем у Мхитаряна!» 53
Вчера
23:18 Хави: «Месси отказался от многих выгодных предложений ради „Барселоны“» 19
17:01 Чех: «Если „Арсенал“ будет побеждать, Озилу и Санчесу будет проще продлить контракты» 8
16:17 Клозе: «Стать тренером - моя цель, но я не спешу» 7
15:52 Марадона обсуждает с Де Лаурентисом своё возвращение в «Наполи» 24
все материалы по этой теме
Турниры