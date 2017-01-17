Червиченко: «Не понимаю, почему Глушаков не вправе потребовать себе зарплату Адриано»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал покупку «красно-белыми» нападающего Луиса Адриано.
«Если бы Адриано получилось взять на годовую зарплату, скажем, 1,2 миллиона евро, то есть 100 тысяч в месяц, это было бы нормально. Но когда он, если верить СМИ, по контракту получит за 3,5 года под 20 миллионов - это бред. Для игрока, которого берут на замену, на подстраховку для Зе Луиша - это слишком красивая жизнь.
И во-вторых: если человек с такой зарплатой не будет выходить в стартовом составе и показывать просто феерический класс - это повод взбудоражить весь коллектив. Я не понимаю, почему Глушаков, который перед зимним перерывом создал „Спартаку“ пятиочковый отрыв от второго места, не вправе потребовать себе такую же зарплату...
А представьте ситуацию, если „Спартак“ не станет чемпионом в этом сезоне, а в следующем стартанет не так резво, как в этом. И куда тогда девать этого Адриано?»
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А Червиченко выступает из Ростова и презираем большинством фанатов всех клубов.
А по Луису (по оплате) уже было опровержение, но толстяк этого не слышал.
Некоторые бывшие "спартаковцы" , с замиранием сердца, этого тоже ждут.
Перестань пытаться раскачивать красно-белую лодку, тебя в ней давно нет, да и не поместишься.
Бразилец не провел ни одной тренировки, а ты уже Глушакова накручиваешь за уши.
Нравится тебе людей сталкивать лбами.
Желаю Луису игры лучше, чем в "Шахтере"!!!
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал переход нападающего Луиса Адриано в стан красно-белых.
- С Адриано я не знаком лично, еще не общался, но знаю, какой это футболист. Это хороший игрок, который должен помочь «Спартаку», у нас на этой позиции не так много футболистов. Кроме Зе Луиша, чистых нападающих нет, хотя иногда (Лоренсо) Мельгарехо используют. Думаю, что Адриано создаст хорошую конкуренцию, чтобы Зе Луиш, скажем так, не расслаблялся. Когда больше игроков, есть выбор у тренера, ему легче найти замену футболистам, которые выпадают из-за травм. К тому же, у нас не такая большая скамейка была. Руководство решило, что нужны футболисты, которые помогут команде
ГАФ-ГАФ-ГАФ