Червиченко: «Не понимаю, почему Глушаков не вправе потребовать себе зарплату Адриано»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал покупку «красно-белыми» нападающего Луиса Адриано.

«Если бы Адриано получилось взять на годовую зарплату, скажем, 1,2 миллиона евро, то есть 100 тысяч в месяц, это было бы нормально. Но когда он, если верить СМИ, по контракту получит за 3,5 года под 20 миллионов - это бред. Для игрока, которого берут на замену, на подстраховку для Зе Луиша - это слишком красивая жизнь.

И во-вторых: если человек с такой зарплатой не будет выходить в стартовом составе и показывать просто феерический класс - это повод взбудоражить весь коллектив. Я не понимаю, почему Глушаков, который перед зимним перерывом создал „Спартаку“ пятиочковый отрыв от второго места, не вправе потребовать себе такую же зарплату...

А представьте ситуацию, если „Спартак“ не станет чемпионом в этом сезоне, а в следующем стартанет не так резво, как в этом. И куда тогда девать этого Адриано?»