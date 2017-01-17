«Суонси» оформил трансфер Ольссона
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Суонси Сити, Норвич Сити, Ольссон Мартин
Сегодня, 16:17 | Источник: ФК "Суонси" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Суонси» объявил о подписании защитника «Норвича» Мартина Ольссона. Договор с игроком заключен по схеме «2.5+1». Финансовые условия сделки не сообщаются.
В этом сезоне на счету Ольссона 19 матчей в Чемпионшипе и 1 гол. Также игрок с 2010 года вызывается в сборную Швеции, за которую сыграл в общей сложности 40 матчей.
Ранее «лебеди» подписали вингера ПСВ Лусиано Нарсинга.
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