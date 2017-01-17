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Санья оштрафован на 40 тысяч фунтов за запись в Instagram

Матч: Манчестер СитиМанчестер Сити2 : 1БернлиБернли
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Санья Бакари
Сегодня, 16:28 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Манчестер Сити» Бакари Санья оштрафован на 40 000 фунтов за свою запись в Instagram. Такое решение приняла Футбольная ассоциация Англии. Напомним, после матча с «Бернли» (2:1) в начале января Санья написал, что его команда играла вдесятером против двенадцати, намекнув таким образом на судью Ли Мэйсона, который удалил хавбека «горожан» Фернандиньо уже на 32-й минуте матча. После чего игрок отредактировал свою запись, но это его не спасло.

Также FA вынесла футболисту предупреждение, если подобное повторится, то наказание будет суровее.

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