Санья оштрафован на 40 тысяч фунтов за запись в Instagram

Защитник «Манчестер Сити» Бакари Санья оштрафован на 40 000 фунтов за свою запись в Instagram. Такое решение приняла Футбольная ассоциация Англии. Напомним, после матча с «Бернли» (2:1) в начале января Санья написал, что его команда играла вдесятером против двенадцати, намекнув таким образом на судью Ли Мэйсона, который удалил хавбека «горожан» Фернандиньо уже на 32-й минуте матча. После чего игрок отредактировал свою запись, но это его не спасло.

Также FA вынесла футболисту предупреждение, если подобное повторится, то наказание будет суровее.