В Сочи к Кубку конфедераций появилась двухметровая скульптура петуха с мячом
Сегодня, 16:38 | Источник: maks-portal.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В Сочи появилась новая скульптура, которая посвящена грядущему Кубку конфедераций. Композиция называется «Петух, охраняющий футбольный мяч». Высота данной скульптуры составляет 2 метра.
«Скульптура состоит из двух символов — петуха, как вестника грядущих событий, и футбольного мяча Кубка конфедераций, который пройдет в российских городах в 2017 году. Стоя на жердочке, петух охраняет футбольный мяч, созданный в форме граната, олицетворяющий благополучие, процветание и долголетие, а значит расцвет российского футбола», - рассказал художник Владимир Кириленко.
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И в глазах у всей столицы
Петушок спорхнул со спицы;
К колеснице полетел
И царю на темя сел,
Встрепенулся, клюнул в темя
И взвился... и в то же время
С колесницы пал Дадон -
Охнул раз, - и умер он.
А царица вдруг пропала,
Будто вовсе не бывало.
Сказка ложь, да в ней намёк!
Добрым молодцам урок