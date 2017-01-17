В Сочи к Кубку конфедераций появилась двухметровая скульптура петуха с мячом

В Сочи появилась новая скульптура, которая посвящена грядущему Кубку конфедераций. Композиция называется «Петух, охраняющий футбольный мяч». Высота данной скульптуры составляет 2 метра.

«Скульптура состоит из двух символов — петуха, как вестника грядущих событий, и футбольного мяча Кубка конфедераций, который пройдет в российских городах в 2017 году. Стоя на жердочке, петух охраняет футбольный мяч, созданный в форме граната, олицетворяющий благополучие, процветание и долголетие, а значит расцвет российского футбола», - рассказал художник Владимир Кириленко.