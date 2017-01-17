Ракитич: «Без колебаний бросился бы с моста ради Луиса Энрике»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич высоко оценил вклад в свою карьеру главного тренера каталонцев Луиса Энрике. Также хорват тепло отозвался и о бывшем одноклубнике Хави.

«Луис Энрике чрезвычайно мне помог. Он сразу придал мне уверенности, что позволило спокойно работать. Именно по его инициативе клуб подписал меня. Если бы мне пришлось броситься с моста ради Энрике, то я бы сделал это без колебаний. С серьезным взглядом или улыбкой он дает игрокам уверенность в своих силах, которая необходима для достижения успеха.

Хави также очень многое мне дал, я могу только поблагодарить его. Единственное, мне жаль, что я поиграл с ним всего один сезон».

Ракитич в последнее время потерял место в основе каталонцев. Ходили слухи о его возможном переходе в «Манчестер Сити», однако Энрике эту информацию опроверг.