Марадона: «Игуаин может только забивать, работа с мячом у него так себе»

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона считает, что его соотечественник Гонсало Игуаин, защищающий цвета «Ювентуса», является узкопрофильным футболистом:

«Месси, Игуаин и Дибала - три отличных игрока.

Месси - лучший, у него невозможно отобрать мяч. Дибала будет прогрессировать, а Игуаин будет только забивать, этим он и отличается от Месси и Дибалы.

Работа с мячом у него так себе».