Марадона: «Игуаин может только забивать, работа с мячом у него так себе»
Сегодня, 17:11 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона считает, что его соотечественник Гонсало Игуаин, защищающий цвета «Ювентуса», является узкопрофильным футболистом:
«Месси, Игуаин и Дибала - три отличных игрока.
Месси - лучший, у него невозможно отобрать мяч. Дибала будет прогрессировать, а Игуаин будет только забивать, этим он и отличается от Месси и Дибалы.
Работа с мячом у него так себе».
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