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Марадона: «Игуаин может только забивать, работа с мячом у него так себе»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, Марадона Диего , Игуаин Гонсало
Сегодня, 17:11 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона считает, что его соотечественник Гонсало Игуаин, защищающий цвета «Ювентуса», является узкопрофильным футболистом:

«Месси, Игуаин и Дибала - три отличных игрока.

Месси - лучший, у него невозможно отобрать мяч. Дибала будет прогрессировать, а Игуаин будет только забивать, этим он и отличается от Месси и Дибалы.

Работа с мячом у него так себе».

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