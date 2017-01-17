Зидан: «Тройка голкиперов „Реала“ останется неизменной»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поддержал голкипера «сливочных» Кейлора Наваса, который стал объектом критики после поражения от «Севильи» в матче 18-го тура Ла Лиги:

«Навас проводит хороший сезон. Конечно, можно просить от него большего, но он был нашим основным голкипером на протяжении серии без поражений, этого у него не отнять.

Я также доволен Кико Касильей и Рубеном Яньесом, это три моих вратаря, и я не намерен ничего менять. То, что Наваса критикуют после поражения - нормально, но наша тройка голкиперов останется неизменной».