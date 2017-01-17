Зидан: «Тройка голкиперов „Реала“ останется неизменной»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Зидан Зинедин , Навас Кейлор, Касилья Кико, Яньес Рубен
Сегодня, 17:22 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поддержал голкипера «сливочных» Кейлора Наваса, который стал объектом критики после поражения от «Севильи» в матче 18-го тура Ла Лиги:
«Навас проводит хороший сезон. Конечно, можно просить от него большего, но он был нашим основным голкипером на протяжении серии без поражений, этого у него не отнять.
Я также доволен Кико Касильей и Рубеном Яньесом, это три моих вратаря, и я не намерен ничего менять. То, что Наваса критикуют после поражения - нормально, но наша тройка голкиперов останется неизменной».
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