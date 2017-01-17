Кавани: «Летом размышлял над тем, чтобы вернуться в Италию»

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани признался, что летом был близок к возвращению в чемпионат Италии:

«У меня был шанс вернуться в Италию. В футболе порой случаются вещи, на которые ты не можешь оказать влияния, и тогда решение принимает клуб.

В прошлом году я не играл на острие атаки, как люблю это делать. Поэтому я раздумывал над возвращением в Серию А. Но в конце принял решение остаться в ПСЖ.

Повлиял ли на мое решение уход Ибрагимовича? Эти вещи никак не связаны, в любом случае, мы же побеждали вместе. У нас не было конфликтов, но мне нужно было больше места в атаке».

Ранее сообщалось, что Кавани и ПСЖ близки к продлению контракта.