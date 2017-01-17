Кавани: «Летом размышлял над тем, чтобы вернуться в Италию»
Сегодня, 17:38 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани признался, что летом был близок к возвращению в чемпионат Италии:
«У меня был шанс вернуться в Италию. В футболе порой случаются вещи, на которые ты не можешь оказать влияния, и тогда решение принимает клуб.
В прошлом году я не играл на острие атаки, как люблю это делать. Поэтому я раздумывал над возвращением в Серию А. Но в конце принял решение остаться в ПСЖ.
Повлиял ли на мое решение уход Ибрагимовича? Эти вещи никак не связаны, в любом случае, мы же побеждали вместе. У нас не было конфликтов, но мне нужно было больше места в атаке».
Ранее сообщалось, что Кавани и ПСЖ близки к продлению контракта.
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