МЮ активировал пункт в контракте Валенсии о продлении сотрудничества
Сегодня, 17:50 | Источник: ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщает о том, что клуб активировал пункт в контракте Антонио Валенсии о продлении сотрудничества между сторонами еще на год, до июня 2018 года.
В нынешнем сезоне эквадорец является важным элементом команды Жозе Моуриньо, проведя за МЮ 23 матча и переквалифицировавшись в правого защитника.
Всего за «Юнайтед» 31-летний игрок провел 271 поединок, в которых отметился 21 забитым мячом.
Другие материалы по теме:
11:41 Слухи «Арсенал» продлит контракт с Мертезакером 5
Вчера
15:59 Официально Фото Роббен продлил контракт с «Баварией» 20
15 января 2017
14:44 Слухи Коста просит у «Челси» новый улучшенный контракт 57
14 января 2017
10:28 Официально Фото В «Вест Хэме» продлили контракт с 19-летним нападающим 1
07:14 Слухи Мертенс близок к продлению контракта с «Наполи» 2
03:25 Слухи «Локомотив» согласовал контракт с Игорем Денисовым 14
13 января 2017
23:18 Слухи Дибала согласовал контракт с «Ювентусом» 9
Или войдите через