МЮ активировал пункт в контракте Валенсии о продлении сотрудничества

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщает о том, что клуб активировал пункт в контракте Антонио Валенсии о продлении сотрудничества между сторонами еще на год, до июня 2018 года.

В нынешнем сезоне эквадорец является важным элементом команды Жозе Моуриньо, проведя за МЮ 23 матча и переквалифицировавшись в правого защитника.

Всего за «Юнайтед» 31-летний игрок провел 271 поединок, в которых отметился 21 забитым мячом.